Trener wiślaków na konferencji nie musiał w końcu tłumaczyć się z niepowodzeń i opowiadać o tym, w jaki sposób zamierza podnieść drużynę po porażce. A wszystko z powodu środowej wygranej Wisły z GKS-em Tychy (3-1), dzięki której krakowianie awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski (zmierzą się w nim na wyjeździe z Widzem Łódź).

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z awansu, bo każde zwycięstwo poprawia morale. To dla nas fajny krok do przodu, ale teraz myślimy już tylko o derbach. Zwycięstwo także w tym meczu jest nam bardzo potrzebne - podkreślał szkoleniowiec.

Trener Wisły przed derbami ma trochę lepszą sytuację kadrową , ale mecz w Tychach nie dał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Wisła kryzys ma już za sobą. W Ekstraklasie drużyna zdobyła bowiem tylko cztery punkty w ostatnich siedmiu spotkaniach.

Wisła Kraków - Cracovia. Gul'a" Tak może zagrać Cracovia

Dużo lepsze nastroje są w ekipie Cracovii, która nie przegrała ośmiu spotkań z rzędu, a poległa dopiero w ostatniej kolejce z Radomiakiem (1-2). Serię spotkań bez porażki "Pasom" umożliwiły m.in. stałe fragmenty, które są mocną stroną zespołu. Zdaje się o tym wiedzieć także trener Gul’a.

- Przed każdym meczem analizujemy przeciwnika, ale najważniejsze jest to, jak my będziemy pracować w defensywie broniąc "jeden na jednego" oraz w strefie. W poprzednim meczu ligowym przeciwnik [Wisła Płock] wykorzystał nasz brak koncentracji. Ważne jest jednak to, że w Tychach nasza drużyna funkcjonowała już pod tym względem znacznie lepiej. Wiemy, co czeka nas w niedzielę i zdajemy sonie sprawę, jak ważne jest, byśmy dobrze funkcjonowali przy stałych fragmentach gry - zapewni trener.

Trener Michał Probierz przed derbami był dość tajemniczy, ale przyznał, że spodziewa się, iż Wisła w pierwszym kwadransie mocno zaatakuje. Z kolei "Pasy" przy Reymonta zwykły grać ostrożnie, głównie broniąc swojej bramki i szukając szans w kontrach.

- Spodziewamy się, że w niedzielę Cracovia właśnie tak może być ustawiona. To nie zmienia faktu, że musimy być skupieni przez całe spotkanie, bo gramy o pełną pulę - zapewnia Gul’a.

Wisła Kraków - Cracovia. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz?

Mecz Wisła Kraków - Cracovia w niedzielę o godz. 20, transmisja w canal+ sport, relacja tekstowa na sport.interia.pl

Piotr Jawor