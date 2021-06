Pogłoski na temat zatrudnienia słowackiego szkoleniowca napływały w formie plotek z czeskich mediów - teraz znalazły potwierdzenie w faktach.



45-letni trener ostatnio prowadził Viktorię Pilzno. Gul'a do polskiego klubu przymierzany był już wcześniej - w maju tego roku interesowała się nim Jagiellonia Białystok.



Adrian Gul'a w przeszłości prowadził kluby czeskie, słowackie i reprezentacje młodzieżową

Słowacki szkoleniowiec w przeszłości był także selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji swojego kraju oraz trenerem tamtejszych czołowych klubów - MSK Żylina oraz AS Trenczyn.

W sezonie 2020/2021 prowadził Viktorię Pilzno, zajmując z nią piąte miejsce w ekstraklasie Czech. Zresztą Gul'a nie dokończył sezonu. Został zwolniony 9 maja. Podczas zremisowanego 3-3 meczu z FK Pribram kibice domagali się zwolnienia Słowaka, krzycząc: "Gul'a won!".

- Na odwołanie trenera zdecydowaliśmy się w związku z niepokojącymi wynika, a zwłaszcza w związku z ogólną tendencją, jaka nas niepokoił od dłuższego czasu - uzasadnił zwolnienie Gulii generalny menedżer Viktorii - Adolf Szadek.

Początek w Viktorii Gul'a miał piorunujący

Nie zmienia to faktu, że początek pracy w Pilźnie Gul'a miał wyśmienity - od lutego 2020 r. wygrał 10 meczów z rzędu, w tym 7-1 nad Mladą Boleslav i odniósł tylko jeden remis. Preferował ofensywny futbol, ustawienie 1-4-3-3.



Pierwsze rysy na wizerunku Gulii powstały u progu sezonu 2020/2021. Najpierw pechowo, po dogrywce i straconym golu 118. min odpadł z AZ Alkmaar w eliminacjach do Ligi Mistrzów. 1 października uległ także 0-1 Hapoleowi Beer Szewa w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy. Klub z Pilzna został bez wpływów z europejskich pucharów, na jakie liczył.

Po wysokiej porażce ze Slavią (1-5 2 maja) czescy dziennikarze zarzucali słowackiemu szkoleniowcowi, że jego taktyka została rozgryziona, a on nie jest w stanie wdrożyć planu B.

Wisła pozostawała bez trenera po tym, jak na kolejkę przed końcem sezonu zwolniony został Peter Hyballa. W ostatnim meczu ligowym Wisłę awaryjnie prowadził duet Kazimierz Kmiecik - Mariusz Jop.



MR, MB