Na początku sezonu nie zanosiło się, że Wisła pod koniec roku będzie pod ścianą. Pewna wygrana z Zagłębiem Lubin i remis w Niecieczy dawały kibicom nadzieję, że w końcu nadchodzą czasy, gdy przed Bożym Narodzeniem wiślacy nie będą rozbijali się w okolicach strefy spadkowej. Zaledwie 18 punktów w 18 spotkaniach nie gwarantuje jednak przedświątecznego spokoju.

Wisła Kraków - Termalica. Kto w strefie spadkowej?

Dla krakowian to marne pocieszenie, ale w jeszcze gorszej sytuacji jest Termalica. Do tej pory uzbierała tylko 12 punktów (ma jeszcze zaległe spotkanie z Legią Warszawa) i zajmuje ostatnie miejsce. Na wyjazdach beniaminek uzbierał raptem trzy punkty i nie wygrał ani razu, ale dziś nie ma wyboru - jeśli chce się zbliżyć do bezpiecznej strefy, musi przy Reymonta zwyciężyć.

- Jedziemy do Krakowa po zwycięstwo. Wiemy, że Wisła jest w dołku i będzie starała się z niego wyjść, ale nie zamierzamy jej tego ułatwiać - zapowiada Marcin Grabowski, były obrońca krakowian, a obecnie Termaliki.

Adrian Gul’a, trener krakowian: - Wierzę w dużą mobilizację moich zawodników, tak jak to było przed spotkaniami z Cracovią czy Legią. Musimy zrobić wszystko, by zwyciężyć.

Wygrana pozwoli złapać Wiśle oddech. Oczywiście, że cała runda dalej będzie krytycznie oceniania, ale przynajmniej oddali się widmo zajęcia miejsca spadkowego. Przy wygranej z Termalicą oraz porażkach Warty Poznań (gra z Pogonią w Szczecinie) oraz Górnika Łęczna (podejmuje Zagłębie Lubin), krakowianie skończą rok z sześcioma punktami nad kreską. Ale jest też wariant pesymistyczny dla Wisły - jeśli przegra, a Warta lub Górnik wygrają, to krakowianie będą mieli tyle samo punktów, co zespół ze strefy spadkowej.

- W ostatnich meczach detale zrobiły dużą różnicę, ale wierzę, że takie sytuacje w końcu są za nami i tym razem piłkarskie szczęście przeciągniemy na swoją stronę. Wszystko jednak w naszych rękach, nogach i głowach - zaznacza Guľa.

Waldemar Piątek, trener Termaliki, który cztery dni temu tymczasowo zastąpił zwolnionego Mariusza Lewandowskiego : - Nie mieliśmy czasu, by dokonać radykalnych zmian. Przeanalizowaliśmy nasz ostatni mecz, a także grę Wisły Kraków i wyciągnęliśmy wnioski. Mamy określony plan, ale zawsze przygotowane jest coś "ekstra". Mam nadzieję, że zawodnicy to zrealizują - podkreśla szkoleniowiec beniaminka.

W Wiśle dziś nie zagrają Jakub Błaszczykowski i Alan Uryga (kontuzje) oraz Michal Frydrych (pauzuje za czerwoną kartkę), a w drużynie z Niecieczy nie wystąpią Niemanja Tekijaski, Adam Radwański i Paweł Żyra.

Wisła Kraków - Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Kraków - Termalica Bruk-Bet Nieciecza w piątek o godz. 18. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ