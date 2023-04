Wisła dokona niemożliwego? Trwa wielkie święto

Niespełna dwa miesiące temu Wisła był w dolnej połowie tabeli i powrót do Ekstraklasy wydawał się marzeniem ściętej głowy. Po siedmiu wygranych z rzędu krakowianie wskoczyli jednak do czuba tabeli i jeśli dziś pokonają Puszczę Niepołomice, będą na drugim miejscu, które daje awans do Ekstraklasy. Śledź z nami mecz Puszcza - Wisła. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go