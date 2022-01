Nie minął jeszcze miesiąc okna transferowego, a przy Reymonta zdążyli wymienić już znaczną część drużyny.

Z zespołem pożegnali się: Michał Buchalik (odszedł do Lechii Gdańsk), Aschraf El Mahdioui (Al-Taawoun FC), Adi Mehremić (Maccabi Petach Tikwa), Krystian Wachowiak (GKS Tychy) i Yaw Yeboah (Columbus Crew). Z kolei po stronie pozyskanych znajduje się sześć nazwisk: Momo Cisse (z VfB Stuttgart), Joseph Colley (IK Sirius), Enis Fazlagić (MSK Żilina), Luis Fernandez (Khor Fakkan Club), Zdenek Ondraszek (Tromso) i Sebastian Ring (Kalmar). Wiele wskazuje jednak na to, że zimą Wisła nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Wisła Kraków. Kevin Krygard na celowniku

Norweskie media informują, że krakowianie prowadzą negocjacje z Haugesund w sprawie pozyskania defensywnego pomocnika Kevina Krygarda. Co prawda 21-letni Norweg wpisuje się w założenia polityki transferowej Wisły (klub chce sprowadzać młodych graczy, promować ich, a następnie sprzedawać), ale w sprawie Krygarda krakowianie nie są tak mocno zdeterminowani, jak choćby przy transferze Enisa Fazlagicia.

Krygard do Haugesund trafił jako junior, a w pierwszej drużynie zadebiutował w wieku 18 lat. Od tamtej pory zaliczył 75 spotkań w norweskiej ekstraklasie, zdobył dwie bramki i zaliczył osiem asyst. W zakończony niedawno sezonie Haugesund zajęło w lidze 11. miejsce, a Krygard opuścił tylko jedno spotkanie i to z powodu pauzy za żółte kartki (strzelił jednego gola, miał dwie asysty). 21-letni zawodnik wystąpił również w sześciu spotkaniach eliminacji do Ligi Europy, ale Haugesund przegrało dwumecz z PSV Eindhoven.

Norweg może być również ciekawą opcję na przyszłość, ponieważ jego umowa wygasa z końcem roku, a to oznacza, że w lipcu może podpisać kontrakt z nowym klubem i negocjować odejście od razu lub 1 stycznia 2023 r. zmienić pracodawcę za darmo.

Co prawda w tym oknie transferowym Wisła pozyskała już środkowego pomocnika Fazlagicia, ale pożegnała się również z liderem środka pola - El Mahdiouim. Sprowadzenie zawodnika na tę pozycję nie jest więc priorytetem, ale trener Adrian Gul'a w środku pola chciałby mieć większą konkurencję.

PJ