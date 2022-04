Wisła czekała 113 dni! To jemu zadedykowali wygraną

Piotr Jawor Wisła Kraków

- Zwycięstwo chcemy zadedykować Alanowi Urydze. To bardzo ważna postać naszej drużyny. Niestety, na razie pech go nie opuszcza, ale mam nadzieję, że jak wróci do zdrowia, to Wisła Kraków będzie dalej w Ekstraklasie – mówił Jerzy Brzęczek, trener Wisły po wygranej z Górnikiem Zabrze (4-1).

Zdjęcie Piłkarze Wisły Kraków pokonali Górnika Zabrze 4-1 / Piotr Jawor / Newspix