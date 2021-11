Wisła – Cracovia. Jasna strona Białej Gwiazdy przed derbami

Michał Białoński Wisła Kraków

Kto jest faworytem przed 202. Wielkimi Derbami Krakowa? Czy Wisła przełamie swą ligową niemoc, a może to trener Cracovii Michał Probierz znów postawi na swoim, podobnie jak to uczynił we wrześniu 2019 r., gdy wygrał derby przy Reymonta? O tym wszystkim rozmawialiśmy w najnowszym odcinku Jasna strona Białej Gwiazdy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna strona Białej Gwiazdy. Przed Wielkimi Derbami Krakowa. Odcinek 45. WIDEO INTERIA.TV