Wisła blisko katastrofy! Jest jednak dobra wiadomość

Piotr Jawor Wisła Kraków

Choć sytuacja Wisły jest bardzo trudna, to matematyka i terminarz dają krakowianom jeszcze spore nadzieje na utrzymanie. Co musi się stać, by piłkarze Jerzego Brzęczka pozostali w Ekstraklasie?

Zdjęcie Piłkarze Wisły Kraków cieszyli się z bramki na 1-2 Sebastiana Ringa, ostatecznie z Wisłą Płock przegrali 3-4. Od prawej: Marko Poletanović, Ring, Enis Fazlagić, Michal Frydrych, Maciej Sadlok i Stefan Savić / Łukasz Gągulski / PAP