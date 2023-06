Wisła będzie kombinować? Zapadła pierwsza decyzja

Dziś ostatnia kolejka sezonu zasadniczego Fortuna I ligi. Wisła szanse na bezpośredni awans ma niewielkie, więc w klubie kombinują, w jaki sposób zachować jak najwięcej sił na spotkanie barażowe. Zanim do niego jednak dojdzie, krakowianie zmierzą się dziś na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Mecz o godz. 17.30, transmisja w Polsacie Sport Premium 3, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.