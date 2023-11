Wielkie zaskoczenie w Wiśle Kraków. Tego nikt się nie spodziewał

"Angel Rodado doznał uszkodzenia więzadeł stawu skokowego. Uraz ten eliminuje napastnika z gry do końca roku . Czekamy na Ciebie, wracaj szybko do zdrowia!" - napisała Wisła w oficjalnym komunikacie.

To by oznaczało, że krakowianie bez swojego najlepszego napastnika (dziewięć bramek oraz trzy asysty w tym sezonie) będą musieli poradzić sobie co najmniej w czterech spotkaniach. Tymczasem Rodado opuścił tylko mecz z GKS-em Katowice i już pali się do gry!