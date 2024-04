Wielkie emocje w Wiśle Kraków, było bardzo nerwowo. Zdecydowała końcówka

Jeszcze 10 dni temu krakowianie zapowiadali, że czołowy strzelec I ligi będzie potrzebował kilku tygodni, by wrócić do gry po kontuzji barku, tymczasem był gotowy już na spotkanie w Płocku.

Co prawda Rodado jakoś specjalnie nie błyszczał, ale to właśnie on w pierwszej połowie oddał najgroźniejszy strzał, z którym z trudem poradził sobie Bartłomiej Gradecki, bramkarz Wisły Płock. Z kolei po drugiej stronie boiska Alvaro Raton nie miał za wiele pracy, bo do przerwy gospodarze nie oddali ani jednego celnego strzału.