Wielkie emocje w meczu Wisły. Kibice nie wytrzymali

W pierwszej połowie spotkanie pozostawiało wiele do życzenia. Zespoły może nie potraktowały potyczki Pucharu Polski jak meczu drugiej kategorii, ale jeśli chodzi o ofensywę, to działo się bardzo niewiele.

Zrobił wszystko jak należy, choć pozycja do strzału nie była łatwa. Podjął jednak słuszną decyzję

W Lechii za to dobrych decyzji brakowało, ale też goście nie grzeszyli kreatywnością. Najlepszą okazję miał Łukasz Zjawiński , ale z sześciu metrów uderzył głową obok słupka.

- Widać brak współpracy między piłkarzami, którzy na co dzień ze sobą nie grają. Do tego dochodzi niska intensywność... To spotkanie powinno inaczej wyglądać - przyznał Żurawski.