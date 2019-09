Wielkimi krokami zbliża się 198. pojedynek Wisły Kraków z Cracovią. - Zarówno dla nas trenerów, piłkarzy jak i kibiców derby Krakowa to najważniejszy mecz sezonu - deklaruje trener "Pasów" Michał Probierz, dla którego potyczki w ramach "Świętej Wojny" nie należą do najszczęśliwszych.

47-latek przegrał jak dotąd wszystkie derbowe mecze w roli szkoleniowca Cracovii. Probierz podejmował ekipę "Białej Gwiazdy" czterokrotnie i za każdym razem musiał uznać wyższość rywala (1-2, 1-4, 0-2, 2-3). Został w ten sposób pierwszym trenerem "Pasów" z tak niechlubną dla siebie serią. W niedzielę cały zespół Cracovii musi jednak mieć się na baczności. Ewentualna porażka będzie oznaczać wyrównanie najgorszej w historii passy pięciu kolejnych porażek z Wisłą Kraków z lat 1967-70.

Co ciekawe Probierz ma na swoim koncie jedno zwycięstwo w wielkich derbach Krakowa. Zasiadał podczas nich na ławce trenerskiej "Białej Gwiazdy". 30 kwietnia 2012 r. były zawodnik Widzewa Łódź poprowadził klub z ulicy Reymonta do zwycięstwa nad "Pasami" 1-0. Był to gwóźdź do trumny Cracovii, która po porażce ostatecznie spadła z Ekstraklasy, a kibice Wisły żegnali ją chóralnym śpiewem znanego utworu "Time to say goodbye", co z czasem stało się tradycją derbowych potyczek.

Probierz usłyszał tę znaną melodię ponownie w marcu tego roku, tym razem przełykając gorycz porażki. Był to dzień triumfu Macieja Stolarczyka, który jak dotąd nie doznał derbowej porażki za sterami Wisły Kraków. Były dyrektor sportowy Pogoni Szczecin wygrał oba starcia z ekipą prowadzoną przez Probierza i zapewne będzie chciał podtrzymać tę serię.

Stolarczyk zna smak Wielkich Derbów Krakowa jeszcze z czasów gry na boiskach Ekstraklasy. 47-latek jako piłkarz mierzył się z "Pasami" czterokrotnie - w sezonach 2004/05 oraz 2005/06. Zanotował wtedy dwa remisy (0-0 i 1-1) oraz dwa zwycięstwa (1-0 oraz 3-0), dokładając do trzybramkowej wygranej swoją "cegiełkę" w postaci bramki.

W niedzielę Stolarczyk podejmie się jednak trudnego zadania. Musi stawić czoła lokalnemu rywalowi mimo nieobecności kilku kluczowych graczy. Wielkie Derby Krakowa przegapią bowiem najprawdopodobniej kapitan Jakub Błaszczykowski, najlepszy strzelec drużyny Paweł Brożek oraz podstawowi boczni defensorzy: David Niepsuj i Maciej Sadlok.

Nie jest to sytuacja komfortowa dla Stolarczyka, lecz na pewno nie wolno Wisły skreślać już na starcie. W końcu derby rządzą się swoimi prawami, a trener "Białej Gwiazdy" ma patent na Cracovię. Wszak przed marcowym starciem to "Pasy" wydawały się być faworytem, a mimo to Wisła utrzymała prym w grodzie Kraka.

