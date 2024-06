⁠Wielki talent wyląduje w Krakowie. Wisła zapłaci fortunę, wkrótce komunikat

Z perspektywy kibica Wisły w ostatnich tygodniach próżno było szukać jakichkolwiek doniesień, które nie niosłyby ze sobą negatywnego ładunku emocjonalnego. "Biała Gwiazda" w fatalnym stylu zakończyła rundę wiosenną. Zamiast starać się o awans, walczyła w większości meczów o uniknięcie kompromitacji. A i to nie zawsze się udawało. Ostatecznie sezon skończyła na odległym, 10. miejscu w tabeli.

Osłodzić gorycz konieczności spędzenia kolejnego sezonu w Fortuna 1 Lidze nie była w stanie nawet sensacyjna wygrana z Pogonią Szczecin w finale Pucharu Polski. Sami gracze Wisły Kraków przyznawali, że zamieniliby trofeum na awans. Dzięki sukcesowi na krajowym podwórku "Biała Gwiazda" niedługo przystąpi do rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów. Łatwo dostać się do Ligi Europy jednak nie będzie. Reklama

Młody talent trafi do Krakowa. Wisła sięgnie głęboko do kieszeni

Jarosław Królewski w porozumieniu z innymi działaczami zdecydował, że klub potrzebuje rewolucji kadrowej. W efekcie ogłoszono odejścia aż ośmiu zawodników, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Z Wisłą rozstał się także dyrektor sportowy Kiko Ramirez, a także trener Albert Rude. Sugeruje to, że po wielu latach budowaniu drużyny w oparciu o "zaciąg z Hiszpanii", drużyna zmieni kurs.

Dziennikarze portalu "Meczyki.pl" informują, że w najbliższych dniach kibice wreszcie doczekają się pierwszego letniego wzmocnienia. Do Wisły ma trafić wielki talent Stali Stalowa Wola - Olivier Sukiennicki. "Biała Gwiazda" wyłoży za 21-latka niemałe pieniądze.

Zgodnie z wiedzą mediów Sukiennicki ma kosztować krakowski klub aż 250 tysięcy złotych. Defensywny pomocnik znacząco przyczynił się w ubiegłym sezonie do awansu Stali do 1. ligi. W minionej kampanii rozegrał 29 spotkań, w których zanotował bramkę i cztery asysty. Wisła była także mocno zainteresowana sprowadzeniem Przemysława Misiaka z Pogoni Siedlce, ale ten trafić ma ostatecznie do Wisły Płock. Reklama

Reklama TOP 10 goli w Fortuna 1 Lidze w sezonie 2023/2024. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

We wtorek ogłoszono, że nowym trenerem Wisły Kraków został Kazimierz Moskal. To właśnie on ma pomóc w powrocie do Ekstraklasy. W przeszłości miał już okazję prowadzić "Białą Gwiazdę" od marca do listopada 2015 roku. Kibice wierzą, że rozpoczęta właśnie przygoda okaże się dużo dłuższa, od poprzedniej.

Olivier Sukiennicki / Lukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL

Jarosław Królewski i Albert Rude po finale Pucharu Polski, 02.05.2024 r. / Beata Zawadzka