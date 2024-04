Wielki sukces Wisły Kraków. Królewski odgryzł się Bońkowi. "Trampkarz"

Wisła Kraków w bieżącej kampanii od początku miała jasny cel - wywalczenie sobie powrotu do PKO BP Ekstraklasy i na razie dalej wygląda na to, że to zadanie jest dla niej możliwe do spełnienia. Jednocześnie jednak "Biała Gwiazda" realizuje się też na innym froncie - w Pucharze Polski, gdzie dotarła do półfinału jako jedyna pierwszoligowa ekipa.

I co więcej, w starciu z Piastem Gliwice Wisła pokazała, że jej ambicje to znacznie więcej niż tylko walka o powrót do Ekstraklasy. Po emocjonującym spotkaniu przy Reymonta lepsi okazali się gospodarze, którzy zatriumfowali 2:1. Gracze "Białej Gwiazdy" w finale zmierzą się z Pogonią Szczecin. Reklama

Królewski odgryzł się Bońkowi. "Trampkarz się szybko uczy"

Ten niewątpliwy sukces Wisły wzbudził zrozumiałą radość bardzo zaangażowanego w sprawy klubu prezesa Jarosława Królewskiego, który w mediach społecznościowych jeszcze długo po ostatnim gwizdku cieszył się z awansu do finału. Jeden z jego wpisów udostępnił m.in były prezes PZPN Zbigniew Boniek, chętnie wchodzący w polemiki z Królewskim. "Zibi" w swoim stylu chciał uszczypnąć adwersarza, okraszając wpis kilkoma lekko kpiącymi emotikonami. Doczekał się jednak bardzo szybkiej odpowiedzi.

Trampkarz się szybko uczy ~ napisał Królewski.

To nawiązanie do słów Bońka sprzed dwóch lat. "Trampkarz chciał uczyć wszystkich nie mając żadnej wiedzy. Dołączy do grona tych, co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli..." - napisał były prezes PZPN o Królewskim.

Później sam prezes Wisły odniósł się do tego w rozmowie z "Meczykami".

Nazywając mnie trampkarzem pan Boniek pokazał, że jest zapisany do świata totalnych zgredów ~ stwierdził.

Jak widać, wymiana uprzejmości trwa. Natomiast póki nie wychodzi poza pewne, akceptowalne szpilki, tylko dodaje kolorytu całemu środowisku.

