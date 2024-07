Wielki powrót Wisły do europejskich pucharów. Ważny gol w doliczonym czasie

Nie dało się ukryć, że Wisła nie rzuciła wszystkich sił finansowo-organizacyjnych, by przygotować się już na spotkania pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy . Po kompletnie nieudanym sezonie ligowym szatnia została przewietrzona tak mocno, że w przeciwko KF Llapi od pierwszej minuty zagrali m.in. Patryk Gogół (trzy mecze w podstawowym składzie w poprzednim sezonie), a także Olivier Sukiennicki, który jeszcze kilka tygodni temu występował na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce.

Dużym zaskoczeniem mogła być obecność w podstawowym składzie Igora Sapały . Pomocnik krakowian przez wielu kibiców uznawany był za niewypał transferowy. Zarzucano mu także, że po prostu nie chce mu się już grać w piłkę. Tymczasem to właśnie Sapała zaraz po rozpoczęciu spotkania precyzyjnie przymierzył zza pola karnego i Wisła już w 85. sekundzie prowadziła.

I w sumie wszystko, co najciekawsze w pierwszej połowie, wydarzyło się właśnie w ciągu półtorej minuty . Później szansy z dystansu jeszcze raz próbował Sapała, a goście tylko raz postraszyli Antona Cziczkana.

Do siatki trafili za to wiślacy - w doliczonym czasie do piłki po rzucie rożnym dopadł Angel Rodado i z linii pola karnego pokonał bramkarza gości, dzięki czemu krakowianie są w zdecydowanie lepszej sytuacji przed rewanżem.