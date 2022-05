Wielki powrót! Legendarny napastnik ma pomóc Wiśle Kraków

Zdobywca 149 bramek w Ekstraklasie, drugi najlepszy strzelec w historii klubu, 7-krotnym mistrz Polski, reprezentant kraju - Paweł Brożek karierę piłkarską zakończył dwa lata temu, ale teraz wraca do futbolu w nowej roli.

Brożek od zawsze podkreślał, że zawód trenera go nie pociąga. Nie próbował sił także jako ekspert, ale teraz udało się go namówić na powrót do Wisły.

- Paweł Brożek wraca na Reymonta i dołącza do działu skautingu 13-krotnego mistrza Polski, by poszukiwać piłkarskich talentów, którzy mają stanowić o sile ofensywnej drużyny dowodzonej przez trenera Jerzego Brzęczka - informuje klub.

Tym samym Brożek dołącza do działu kierowanego przez jego kolegę z boiska - Arkadiusza Głowackiego. Ważne role w klubie odgrywają także inni wieloletni piłkarze Wisły: Jakub Błaszczykowski jest współwłaścicielem klubu, a Kazimierz Kmiecik i Radosław Sobolewski pracują w sztabie szkoleniowym.

Tymczasem piłkarze Wisły Kraków przygotowują się do meczów decydujących o utrzymaniu. Krakowianie zajmują trzecie miejsce od końca i do bezpiecznej pozycji (zajmowanej przez Zagłębie Lubin) tracą dwa punkty .

Do zakończeniu sezonu pozostały już tylko trzy kolejki, a w najbliższej piłkarze Jerzego Brzęczka podejmują Jagiellonią Białystok. Spotkanie w sobotę o godz. 20, relacja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

