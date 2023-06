Wielka zmiana w Wiśle. Ważna osoba zapowiada odejście

We wtorkowy wieczór Wisła dała plamę na całej linii. Krakowianie przegrali z Puszczą Niepołomice aż 1-4 i to niepołomiczanie zmierzą się w niedzielnym finale z Termaliką Nieciecza (godz. 18).

Zaraz po meczu na spokojnie do blamażu próbował pochodzić Jarosław Królewski, prezes i większościowy udziałowiec klubu.

- Problem Wisły jest taki, że nie możemy się zatrzymać. Niezależnie od wszystkiego, co dziś się stało, od jutra musimy zacząć trzeźwo myśleć i zastanowić się nad przyszłością. Mnie również jest bardzo przykro. Nie ma miejsca na myślenie o przeszłości, musimy zadbać o przyszłość - podkreślał Królewski.

- Faktycznie umowa wygasa z końcem czerwca. Dalej będziemy mieli skyboxa, ale odnośnie sponsorowania, to wszystko na to wskazuje, że raczej nie. Będziemy jeszcze rozmawiać, ale prawdopodobnie nie będziemy już sponsorować Wisły w takim zakresie, jak do tej pory - podkreśla Władysław Nowak, właściciel firmy w wywiadzie dla Radia Zet.