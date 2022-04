Wielka szansa Wisły Kraków! "To największa niespodzianka"

Jest końcówka lutego, 23. kolejka Ekstraklasy. Wisła przegrywa z Legią w Warszawie (1-2) i wpada do strefy spadkowej. Dwa miesiące i siedem kolejek później krakowianie wciąż się w niej znajdują, ale dziś mają wielką szansę, by ją opuścić. Warunek? Muszą pokonać Wisłę Płock.

Obecnie krakowianie są na trzeciej pozycji od końca, ale dzięki piątkowej porażce Zagłębia z Górnikiem Zabrze (2-4) , do lubinan ciągle tracą dwa punkty. A to oznacza, że już dziś mogą ich wyprzedzić.

- Już wszystkie spotkania do końca sezonu będą dla nas ważne i liczy się zwycięstwo. Nasz cel się nie zmienia, a więc utrzymanie Ekstraklasie. Mamy świadomość, że nie będzie to łatwe, ale wierzę w drużynę i pracę jaką wykonujemy. Jestem optymistycznie nastawiony i liczę, że 21 maja będziemy mogli się uśmiechnąć [tego dnia kończy się sezon - przyp. red.] - podkreśla Jerzy Brzęczek, trener Wisły.

Za jego kadencji drużyna gra znacznie lepiej. Nie przegrała trzech meczów z rzędu, udało jej się wygrać także pierwsze - i na razie ostatnie - spotkanie w tym roku, z Górnikiem Zabrze. Krakowianie wreszcie zaczęli też strzelać bramki, a do tego rywale w walce o utrzymanie gubią punkty. Mimo to Brzęczek bardzo ostrożnie podchodzi do dzisiejszej potyczki.

- Pozytywna seria spotkań, czyli zwycięstwa i remisy, zawsze dodają pewności siebie. Ostatnie trzy spotkania były dla nas bardzo ważne, a zakończyliśmy je z punktami. Naszym celem jest utrzymanie takiej serii do końca sezonu - zaznacza Brzęczek.

Wisła Płock w ostatnich spotkaniach też radzi sobie całkiem nieźle. Z siedmiu ostatnich meczów wygrała pięć oraz przegrała dwa i gdyby nie fatalne wyniki w lutym (jeden punkt w czterech spotkaniach), to płocczanie do dziś biliby się o czwarte miejsce, które daje grę w eliminacjach europejskich pucharów. Obecnie piłkarze Pavola Stano (na początku marca zastąpił Macieja Bartoszka) zajmują siódmą pozycję i szansę na miejsce tuż za podium mają tylko matematyczne.

- Ale na pewno czeka nas bardzo trudne spotkanie. Patrząc na Wisłę, jej grę oraz miejsce w tabeli, to jest to największa pozytywna niespodzianka Ekstraklasy. Wygrali ostatnio na wyjeździe z Pogonią i niewykluczone, że ta porażka może kosztować szczecinian mistrzostwo... Wisła to bardzo wybiegana drużyna, do tego ma wielu zawodników, którzy są dobrze wyszkoleni technicznie. Mają również bardzo niebezpieczne stałe fragmenty gry - wylicza Brzęczek, który w latach 2017 - 2018 pracował w Płocku, skąd następnie trafił do reprezentacji Polski.

- O moich wspomnieniach z tego czasu mogę mówić tylko w superlatywach. Panowała tam bardzo dobra atmosfera, a nasza współpraca była na świetnym poziomie. Czas tam spędzony wspominam z dużym zadowoleniem i radością - dodaje szkoleniowiec.

Wisła Kraków - Wisła Płock. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Kraków - Wisła Płock dziś o godz. 19, transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ