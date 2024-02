Wielka szansa przed Wisłą Kraków. To może się wydarzyć już dziś

Idziemy po zwycięstwo od pierwszych minut i zobaczymy co nam to przyniesie

W razie wygranej Wisła będzie miała 37 punktów, czyli tyle samo co pierwsza Arka Gdynia i drugi GKS, ale w małej tabeli to krakowianie zajmą pierwsze miejsce. Co prawda w niedzielę będzie mogła wyprzedzić ich jeszcze Lechia Gdańsk (gra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków) oraz Arka Gdynia (podejmuje Stal Rzeszów), ale nie zmienia to faktu, że przez jakiś czas wiślacy będą mogli z góry patrzeć na wszystkich rywali, co w tym sezonie jeszcze im się nie zdarzyło.