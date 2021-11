Od kilku lat derby Krakowa to niewiadoma. Skończyły się czasy, gdy naszpikowana gwiazdami Wisła podejmowała uboższą Cracovię, choć i tamte spotkania potrafiły zaskakiwać. Teraz "Pasy" nie muszą już patrzeć na Wisłę jak na bogatszą i piękniejszą sąsiadkę. "Biała Gwiazda" od trzech lat rozbija się po dolnej części tabeli, a w tym czasie Cracovii udało się m.in. wygrać Puchar Polski.

Wisła Kraków - Cracovia. Mocne zapowiedzi przed derbami Krakowa

Także w tym sezonie kibice Wisły mają więcej powodów do zmartwień. W ostatnich siedmiu spotkaniach Ekstraklasy ich zawodnicy zdobyli zaledwie cztery punkty, a w sześciu meczach ich bilans bramkowy to 1-14! Za to Cracovia po słabym starcie sezonu, ma za sobą serię ośmiu meczów bez porażki. I zanotowałaby dziewiąty, ale w ostatniej minucie spotkania z Radomiakiem dała sobie wbić bramkę na 1-2.

- Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani i na dobrej drodze, mimo tej ostatniej porażki. Zresztą z Radomiakiem momentami też pokazaliśmy bardzo dobrą grę - uważa Michał Probierz, trener Cracovii .

Z kolei w Wiśle kilka dni temu można było usłyszeć głośny odgłos ulgi, bo po fatalnych występach w lidze, krakowianie w końcu wygrali. Co prawda w Pucharze Polski i to z pierwszoligowym GKS-em Tychy, ale mimo to przy Reymonta liczą, że to spotkanie przyniesie przełamanie. I to w najważniejszym momencie, czyli właśnie przed derbami Krakowa.

- Zrobiliśmy krok do przodu, ale teraz myślimy już tylko o meczu z Cracovią. Zwycięstwo w derbach również jest nam bardzo potrzebne - podkreślał przed meczem Adrian Gul’a, szkoleniowiec Wisły .

Tyle że Probierz nie zamierza ułatwiać mu zadania.

- Mentalnie jesteśmy mocni i pokazaliśmy to w wielu spotkaniach. W treningu też widzę u zawodników dobre cechy. Liczę, że od samego początku dobrze wejdziemy w derby i wygramy przy Reymonta - mówi trener Cracovii

Wisła Kraków - Cracovia. Jakiego meczu się spodziewać?

Analiz i przewidywań przed każdymi derbami są dziesiątki, ale z dotychczasowych spotkań w tym sezonie rysują się takie scenariusze: Cracovia bardzo często musi gonić wynik, ponieważ pierwsza traci bramkę. Z kolei Wisła jak już zostanie trafiona, to nie potrafi się podnieść.

- Rzeczywiście, wiele razy musieliśmy odrabiać straty, ale to też pokazywało, że psychicznie jesteśmy mocni. W derbach bardzo istotny będzie początek, bo Wisła zawsze bardzo agresywnie zaczyna pressingiem i na to też dobrze się przygotujemy.

Trener Gul’a również ma swoje przewidywania względem meczu.

- Spodziewamy się, że Cracovia może mocno bronić i szukać szans w kontratakach - uważa szkoleniowiec Wisły.

Wisła Kraków - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Wisła Kraków - Cracovia dziś o godz. 20, transmisja w canal+ sport, relacja na sport.interia.pl.