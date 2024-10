Wielka nadzieja kibiców Wisły Kraków. Teraz wiele się wyjaśni

Wisła Kraków na długo zakopała się w dolnej połowie Betclic I ligi. Wynikało to ze słabego startu sezonu, ale także z po wodu przekładania kolejnych spotkań , ponieważ zdobywcy Pucharu Polski rywalizowali także w eliminacjach europejskich pucharów.

Wisła Kraków zmierzy się z Górnikiem Łęczna

- Trener Górnika szuka różnych rozwiązań. To nie jest zespół, który trzyma się jednego schematu, tylko tych sposobów gry jest wiele. Charakterystyczne jest to, że próbują akcje budować od tyłu. Do tego zespół zachowuje się specyficznie, ale nie chcę mówić o szczegółach - podkreśla Jop.