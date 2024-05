Wiceminister kompletnie zaskoczony. Grzmi po finale Pucharu Polski. Pojawił się zarzut

Piłkarze Wisły Kraków zgotowali swoim fanom idealną majówkę! Pierwszoligowiec - choć nie był faworytem - kapitalnie spisał się w czwartkowym finale Pucharu Polski, pokonując po dogrywce na PGE Narodowym Pogoń Szczecin 2:1. Wcześniej, "Biała Gwiazda" rzutem na taśmę doprowadziła do wyrównania, strzelając gola w ostatniej akcji meczu, podczas czasu doliczonego do regulaminowych 90 minut przedłużając w ten sposób finałowy spektakl.

Pogoń Szczecin zmarnowała w ten sposób wielką szansę na to, by wywalczyć pierwsze trofeum w historii klubu. Porażki swojej ekipy i to w takich okolicznościach nie mógł odżałować szkoleniowiec "Portowców" - Jens Gustafsson.