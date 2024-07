Ważne wieści dla kibiców Wisły Kraków. To informacja prosto z FIFA

Sympatycy Wisły Kraków w ostatnich dniach niemal codziennie muszą odwiedzać media społecznościowe zespołu, by być na bieżąco z tym, co obecnie dzieje się w ich ukochanej drużynie. W ekipie ze stolicy Małopolski wydarzyło się ostatnio naprawdę sporo ważnych rzeczy. Chociażby kolejną pozytywną informacją pochwalił się już sam Jarosław Królewski. Prezes pokazał komunikat, jaki otrzymał od FIFA. Kończy on rozważania na temat niemiłej niespodzianki, jaka ostatnio spotkała klub.