Ważna decyzja w Wiśle Kraków. Dokumenty zostały podpisane

Mówiło się o tym od pewnego czasu, ale dziś doszło do podpisania dokumentów i oficjalnego pożegnania. Izraelski pomocnik Dor Hugi, jeden z najlepiej zarabiających zawodników Wisły Kraków, rozwiązał umowę i tym samym schodzi z listy płac 13-krotnych mistrzów Polski. To kolejny letni ruch transferowy krakowian, którzy już w sobotę rozpoczynają walkę o awans do Ekstraklasy.