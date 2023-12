Ważna decyzja Jakuba Błaszczykowskiego. Chodzi o jego udziały w Wiśle Kraków

Informację o decyzji Błaszczykowskiego przekazał Mateusz Miga z TVP Sport. Wspomniany Adam Łanoszka do tej pory był właścicielem jedynie 3,75% udziałów w Wiśle. Zakup akcji od Błaszczykowskiego powoduje, że w rękach udziałowca jest obecnie już 15,29% akcji. Z kolei Błaszczykowski po zmianach ma 15,30% udziałów, a więc wyraźnie mniej niż do tej pory. Mimo to były piłkarz w dalszym ciągu jest drugim najważniejszym udziałowcem w klubie - pakiet większościowy (53,69%) posiada Jarosław Królewski.