To jedno z trzech kluczowych spotkań wiślaków. Sytuacja w tabeli i terminarz ułożyły się w taki sposób, że w końcówce roku krakowianie zmierzą się z trzema drużynami walczącymi o utrzymanie, w co uwikłała się również Wisła.

Po seriach meczów bez porażki piłkarze trenera Adrian Gul’i wylądowali na 13. miejscu i mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Do końca roku zmierzą się jeszcze z Wartą, Zagłębiem Lubin i Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, które w tabeli są niżej. Korzystne wyniki sprawią więc, że zima przy Reymonta będzie spokojna. Inny bieg wypadków może mocno skomplikować sytuację piłkarzy Adriana Gul’i.

- Nie zakładałem określonej liczby punktów, którą chciałem zdobyć jesienią, bo w taki sposób nie pracuję. Zawsze chcemy wygrywać i to jest najlepsza mentalność do budowania w każdej drużynie. Dużo punktów już straciliśmy, ale to przeszłość. Jestem przekonany, że będziemy mieć więcej zwycięstw i pokażemy lepszą grę - zaznacza trener wiślaków.

Warta - Wisła. Trener Gul'a na trybunach

Gul’a dzisiejsze oraz kolejne spotkanie będzie oglądał z trybun . To kara za czerwoną kartę, którą otrzymał po meczu z Radomiakiem. W ruch pewnie pójdą telefony komórkowe i inne sposoby łączenia się z asystentami, ale przy zawodnikach szkoleniowiec nie będzie mógł być. Słowak podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja w jego karierze.

- Nigdy nie byłem ani chory, ani zawieszony, ale wierzę, że drużyna da radę. Z moimi asystentami pracuję już dłuższy czas. Kazimierz Kmiecik także ma dużo doświadczenia, aby w takim momencie drużyna czuła, że jesteśmy razem. Wierzę, że zespół da radę i zrobi dobry wynik - podkreśla Gul’a.

Na mecz z Wartą szkoleniowiec nie będzie mógł zabrać kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego i Adriana Urygi. Gul'a na kilku pozycjach ma również znaki zapytania. W czwartek w Pucharze Polsku przeciwko Widzewowi Łódź udany powrót do bramki zaliczył Paweł Kieszek. Nieźle pokazali się również dwaj napastnicy - Felicio Brown Forbes i Jan Kliment, ale od pierwszej minuty zagra tylko jeden z nich.

Warta - Wisła. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Warta Poznań - Wisła Kraków dziś o godz. 18. Transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa na Sport.Interia.pl.

Piotr Jawor