W Wiśle zbliża się czas rozliczeń. Drużyna na razie rozczarowuje i zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli. Lepiej krakowianie radzą sobie w Pucharze Polski, gdzie dziś zagrają o ćwierćfinał z Widzewem Łódź (transmisja w Polsacie Sport, relacja na Sport.Interia.pl), ale to niewielkie pocieszenie dla kibiców.

W tej sytuacji zimą w klubie zanosi się na poważne ruchy. Spokojnie spać może trener Adrian Gul’a, ponieważ przy Reymonta mają dość ciągłego zmieniania szkoleniowców. Wygląda więc na to, że może dojść do roszad w kadrze. Jak dużych?

- To jest piłka nożna, a ja nie chcę pracować na emocjach. Dlatego wolę mówić o faktach, meczach, czy z treningach. Każdy trening jest nagrywany na wideo i wszystko to musimy jakoś poukładać. Jeśli zawsze będziemy robić to samo, to będziemy mieli ten sam wynik, a to nie ma większego sensu. Na razie skupiamy się na najbliższym meczu, ale w każdym tygodniu rozmawiamy o tym, co jest fajne, a co nie. I potrzebne są pewne decyzje - przyznał Guľa.

Gul'a: Błaszczykowski robi wszystko, by wrócić

W ostatnim czasie szkoleniowiec nie może narzekać na sytuację kadrową, a mimo to wyniki są dalekie od oczekiwanych. Przykładowo do Łodzi Gul'a nie będzie mógł zabrać tylko Alana Urygi oraz Jakuba Błaszczykowskiego , którego szkoleniowiec stawia za przykład dla wszystkich zawodników.

Zapytaliśmy Gul’ę, kiedy kapitan i współwłaściciel Wisły może wrócić do gry, ale zamiast podania daty, szkoleniowiec zaczął wychwalać Błaszczykowskiego.

- Pracuje indywidualnie dwa razy dziennie i to jest właśnie jego podejście jako zawodnika oraz jako człowieka. On jest wartością tego klubu. Takie zresztą jest jego podejście do wszystkich ludzi w Wiśle. Dlatego nie chcę mówić za niego i określać dat, bo wierzę, i z serca mu życzę, żebyśmy mogli go jeszcze oglądać na boisku. On robi wszystko, by tak się stało - podkreśla Guľa.

Widzew - Wisła. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Widzew Łódź - Wisła Kraków w czwartek o godz. 20. Transmisja w Polsacie Sport, relacja na Sport.Interia.pl.