W najbliższej, 5. kolejce Ekstraklasy Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Jednak w krakowskim klubie dużo uwagi poświęca się już przygotowaniom do kolejnego spotkania. Będzie to zaplanowane na 29 sierpnia starcie z aktualnym mistrzem Polski Legią Warszawa. Wisła już kilka dni temu uruchomiła sprzedaż wejściówek na to spotkanie.

- Mimo słabszych wyników w wykonaniu pierwszej drużyny zainteresowanie biletami na ligowy klasyk, czyli mecz Wisły z Legią Warszawa, jest duże - podkreśla rzeczniczka Wisły Kraków Karolina Biedrzycka. - Zależy nam na tym, aby jak najwięcej kibiców - w oparciu o wytyczne sanitarne - zasiadło na trybunach. Dlatego w planach mamy udostępnienie dodatkowej puli wejściówek dla zaszczepionych fanów po wyprzedaniu 50 procent miejsc dostępnych na stadionie - tłumaczy rzeczniczka.

Można się zaszczepić przed meczem Wisły z Legią

Wisła informuje też o nietypowej akcji przed spotkaniem z Legią. - Dodatkowo przed meczem - w odpowiedzi na apel wojewody Łukasza Kmity - zorganizowana zostanie akcja szczepień, o której będziemy szerzej informować niebawem. Już teraz wszystkich chętnych zapraszamy do zarezerwowania sobie czasu przed startem spotkania. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej fanów mogło uczestniczyć w meczach na żywo, stąd tak ważna jest dla nas informacja o liczbie zaszczepionych kibiców - wskazuje rzeczniczka Wisły.

Ma też apel do kibiców "Białej Gwiazdy": - Już teraz boimy się, że zabraknie biletów na długo przed pierwszym gwizdkiem, dlatego nie czekajcie z zakupem na ostatnią chwilę.