W Hiszpanii aż huczy po triumfie Wisły Kraków. Media już ogłaszają, niebywały moment

To był absolutnie szalony mecz, godny finału Pucharu Polski . W czwartkowym widowisku na murawie PGE Narodowego od początku przeważała pierwszoligowa Wisła Kraków . Miała jednak problemy ze skutecznością, co nie pozwoliło jej przekuć aspektów wizualnych na wynik.

W tym aspekcie początkowo lepsza była Pogoń Szczecin, bo choć na pierwszą naprawdę dogodną okazję czekała aż do 75. minuty, Efthymios Koulouris zachował wówczas zimną krew i trafił do siatki. I gdy rezerwowi ekstraklasowej ekipy szykowali się już do wtargnięcia na murawę po ostatnim gwizdku sędziego, Wisła Kraków w finałowej akcji doprowadziła do wyrównania. Dogrywkę zapewnij jej swoją bramką Eneko Satrustegui.