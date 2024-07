UEFA bezlitosna dla Wisły. Taki cios po awansie, chodzi o spore pieniądze

Miliony przejdą Wiśle koło nosa? Wróciła sprawa sprzed kilkudziesięciu lat

Wzięcie udziału w kwalifikacjach to nie tylko prestiż sportowy. UEFA za dobrą postawę na boisku wynagradza drużyny nagrodami finansowymi. Wisła za pokonanie niedawnych rywali oficjalnie zarobiła 853 tysiące franków szwajcarskich. Niestety okazała sumka szybko nie pojawi się na koncie klubowym, o ile w ogóle dojdzie do przelewu w przyszłości . Została ona zamrożona ze względu na sprawę sprzed kilkudziesięciu lat. Poinformowała o tym "Gazeta Krakowska".

Doniesienia skomentował Jarosław Królewski. Prezes Wisły oczywiście nie jest pocieszony. "Ten fakt był nam znany i w sumie szczegółowo omawiany ostatnio na spotkaniu Wisła Biznes ~ miesiąc temu. Nie jesteśmy zaskoczeni. Człowiek już z czasem przywykł do takich spraw, gdyż taka jest nasza rzeczywistość w Wiśle od wielu lat, mimo że to czasami z boku wygląda cukierkowo, to dzień w dzień to jest ciężka walka o lepszą przyszłość. Niezależnie od tego jak bardzo jest to demotywujące, gdy się nie miało z tym nic wspólnego - ten klub będzie spłacał swoje zobowiązania z przeszłości i w końcu wyjdzie na prostą. Poradzimy sobie i z tym wyzwaniem" - oznajmił w serwisie X (pisownia oryginalna).