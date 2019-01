TS Wisła ogłosiło dziś, że warunki przejęcia klubu przez Vannę Ly i Matsa Hartlinga nie zostały spełnione, w związku z czym właścicielem Wisły SA znowu jest Towarzystwo Sportowe. Tymczasem zgłosił się do nas było p.o. prezesa Wisły SA Adam Pietrowski z oświadczeniem Matsa Hartlinga, w którym obaj panowie przepraszają za zamieszanie wynikłe z brakiem przelewu od Alelegi i obiecują zorganizowanie innego partnera, który by zastąpił firmę Vanny Ly.

Zdjęcie Vanna Ly, Adam Pietrowski i Mats Harling w drodze na spotkanie z Jackiem Majchrowskim.



Przypomnijmy, że Alelega i Noble Capital Partners Matsa Hartlinga kupiło Wisłę SA od TS Wisła za symboliczną złotówkę i warunek przelania do 28 grudnia 2018 r. 12,2 mln zł. Do dziś te pieniądze nie trafiły na konto Wisły SA, nie zapłacono nawet symbolicznej złotówki. Wobec tego TS Wisła powołało nowego prezesa Wisły SA - Rafała Wisłockiego i nową radę nadzorczą. Rozpoczęło kolejną akcję ratunkową, w którą zaangażował się były prezes i właściciel Legii Bogusław Leśnodorski, wraz z jego kancelarią.

TS Wisła twierdzi, że fakt, iż nie posiada żadnej akcji Wisły SA prawnie nie ma żadnego znaczenia. Innego zdania jest Pietrowski, który utrzymuje, że 60 procent akcji ma Alelega, a 40 procent NCP.

- Panu Ly będą akcje odebrane. Pan Hartling chce skorygować umowę, a TS o tym dobrze wie. Nie rozumiemy TS-u, bo pisze to pana Hartlinga zupełnie co innego niż komunikuje na konferencji - powiedział nam Pietrowski.

Adam Pietrowski zgłosił się do nas sam z poniższym oświadczeniem, pod którym podpisał się on i Mats Hartling.

Wynika z tego jasno, że Wiśle grozi konflikt prawny z niedoszłymi inwestorami. Z naszych informacji wynika, że w umowie zawarto, iż sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest ... sąd szwedzki.



Ten serial powinien się skończyć jak najszybciej, o ile trudna misja ratowania Wisły ma się udać.



Treść oświadczenia Pietrowskiego i Hartlinga (wersja polska i angielska, w jakiej napisał je Hartling):

"Noble Capital Partner i tymczasowy prezes Wisły pan Pietrowski pragną przekazać swą konsternację, złość i zaskoczenie, jakimi jest całkowity brak kontaktu ze strony Alelega Luxembourg, w związku zamknięciem wspólnego przejęcia akcji Wisły Kraków SA.

Staraliśmy się niestrudzenie uzyskać informacje na temat miejsca pobytu pana Vanna Ly, ale nic nie wskóraliśmy poza bzdurnymi wymówkami.

Postępowanie pana Ly postawiło każdego z nas w ekstremalnie trudnej sytuacji wobec faktu, że Alelega miała być wiodącym inwestorem.

NCP i pan Pietrowski zainspirują zarówno cywilne, jak i kryminalne postępowanie przeciw Aalelega Luxembourg i panu Ly.

Jednocześnie przepraszamy stronę sprzedającą akcje, kibiców i innych zaniepokojonych. Zamierzamy wszystko wyjaśnić i pracujemy nad alternatywnym rozwiązaniem.

O naszych zamiarach poinformowaliśmy stronę sprzedającą klub - TS Wisła, oczekujemy od niej współpracy i dotrzymywania postanowień, jakie zostały zawarte w umowie.

Naszym celem jest doprowadzenie transakcji do końca, bez udziału Alelegi Luxembourg.

Nie mamy innego komentarza do konferencji prasowej, jaką zorganizowało TS dziś wieczór."

Mats Hartling (NCP) & A. Pietrowski

PRESS RELEASE

NCP and the Wisla Krakow Interim President Mr. Pietrowksi, would like to express our total dismay, anger and surprise at the total lack of communication from Alelega Luxembourg in connection with the closing of the joint acquisition of Wisla Krakow S.A.

We have tried tirelessly to get information regarding Mr. Vanna Ly’s whereabouts but have unfortunately not received anything but nonsense in response.

Mr. Ly's actions have landed everyone in an extremely complicated situation as Alelega Luxembourg was the lead investor.

NCP and Mr. Pietrowski are jointly instigating both civil and criminal investigations regarding Alelega Luxembourg and Mr. Ly.

Meanwhile, we do apologise to the sellers, the fans and everyone else concerned and would like to make it clear we are working on an alternative solution.

We have informed the seller TS accordingly and expect them to cooperate and to adhere to what is set out in the agreement. Our aim is that the transaction will complete as intended (without participation from Alelega Luxembourg).

We have no further comments to this evenings press conference.

Mats Hartling (NCP) & A. Pietrowski