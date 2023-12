To był mój ostatni mecz w Wiśle Kraków, podaję się dzisiaj do dymisji. Może to pomoże zespołowi w pewnych rzeczach. Jest naprawdę bardzo dużo złych emocji wokół drużyny. Mam nadzieję, że moje odejście może polepszyć sytuację. Chciałbym podziękować za wsparcie. Ze swojej strony zawsze dawałem z siebie wszystko, co miałem najlepsze. Walczyłem o dobre imię Wisły Kraków. Niestety, nie udało się. Wierzę natomiast w ten zespół i wierzę, że zacznie wygrywać

~ stwierdził wówczas Radosław Sobolewski