Trzecie zwycięstwo z rzędu. Trwa wspinaczka Wisły Kraków, ważny krok

- To Termalica będzie faworytem tego spotkania - zapowiadał przed meczem Mariusz Jop. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w ten sposób szkoleniowiec Wisły próbował przenieść presję ze swoich zawodników na piłkarzy z Niecieczy. Krakowianie nie zamierzali bowiem obawiać się lidera, tylko od początku ruszyli bez respektu.

Gospodarzy napędzał Angel Rodado, który w pojedynkę potrafił minąć nawet trzech zawodników. I to właśnie Hiszpan miał pierwszą świetną okazję, ale nie wykorzystał okazji sam na sam z Adrianem Chovanem.

- Mieliśmy trochę inny plan niż zazwyczaj, ale nie do końca go realizujemy, bo Wisła za łatwo rozrzuca piłki. Popełniamy też indywidualne błędy i na pewno musimy się ich wystrzegać. Musimy coś zmienić, bo nie wygląda to najlepiej - przyznał przed kamerami TVP Sport Kamil Zapolnik, napastnik gości.