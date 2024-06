Trzeci raz z rzędu. Upokarzająca porażka Wisły Kraków tuż przed Ligą Europy

Wisła Kraków , mimo że gra w Fortuna I lidze, to dzięki sensacyjnie zdobytemu Pucharowi Polski w poprzednim sezonie, wywalczyło prawo do gry w europejskich pucharach. Piłkarze spod Wawelu będą rywalizowali w eliminacjach Ligi Europy . Grę rozpoczną od I rundy, a ich rywalem będzie kosowski klub KF Llapi. "Biała Gwiazda" rozegrała właśnie pierwszy sparing, który ma ją przygotować do nowych rozgrywek. Wisła zagrała z 12. zespołem ostatniego sezonu PKO BP Ekstraklasy, czyli Puszczą Niepołomice i przegrała to starcie.

Fatalny początek sezonu Wisły Kraków. Puszcza Niepołomice znów lepsza

Od początku inicjatywę przejęli zawodnicy Wisły Kraków, tyle że niewiele z tego wynikało. Było za to dużo grania w środkowej strefie, bo rywale też zbytnio nie potrafili zagrozić wiślakom. I tak po pierwszej połowie było 0:0. W przerwie za to doszło do kilku zmian, co nieco odmieniło obraz gry. Z biegiem czasu to Puszcza zaczęła dominować. W 78 minucie piłkarze Tomasza Tułacza mieli rzut rożny, po którym do siatki trafił Dominykas Barauskas. Wisła miała jeszcze okazję, by odpowiedzieć, ale Piotr Starzyński nie zdobył gola, będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem.