Trupy wypadają z szafy. Kłopoty Wisły Kraków przed finałem Pucharu Polski

- Nie ma co ukrywać, że Wisła od wielu, wielu lat, nie łapie się na te wszystkie uefowskie licencje. Natomiast nie ukrywam, że przez ostatnie trzy miesiące bardzo ciężko pracowaliśmy na to, by dać sobie szansę, by w europejskich pucharach zagrać. I większość ludzi, którzy są bardziej inteligentni zrozumieli, po co nam było wsparcie Socios. Nie potrzebowaliśmy go, by otrzymać krajową licencję, tylko by spełnić europejskie uwarunkowania, które nas dotyczyły. Bo pierwszy raz dostaliśmy zapytania z PZPN-u, że mamy jeszcze parę parę rzeczy do spełnienia w kontekście UEFA. Także będziemy walczyć

~ zapewnia Jarosław Królewski, prezes Wisły.