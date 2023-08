Trener Wisły wściekły po porażce. "To było porażające"

To był najsłabszy mecz Wisły w tym sezonie. Do przerwy krakowianie grali fatalnie i mogli przegrywać znacznie wyżej. Dwie bramki słusznie jednak zostały anulowane przez VAR, ale przy trafieniu Marcela Błachewicza żadnych wątpliwości już nie było.

Wisła Kraków. Sobolewski: Niewiele nam wychodziło

- W przerwie, po zmianach, chcieliśmy wrócić do gry i odrobić jednobramkową stratę, ale niewiele nam wychodziło i było to bezapelacyjnie zasłużone zwycięstwo GKS-u. Porażka jest wpisana w nasz zawód i często trzeba ją zaakceptować, ale mi dziś bardzo ciężko to zrobić, bo zagraliśmy naprawdę bardzo słaby mecz. I to trzeba sobie powiedzieć wprost - przyznał Sobolewski.