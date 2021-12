Do 64. minuty zanosiło się na niespodziankę, bo to Widzew prowadził. Wtedy jednak wyrównał Felicio Bron Forbes, a w końcówce meczu o wygranej Wisły przesądził Jan Kliment, który zdobył dwa gole.

Trener Wisły komplementuje Widzew

- W drugiej połowie zespół do samego końca pracował - podkreślał szkoleniowiec Wisły. - Składam dużo komplementów dla Widzewa i kibiców, którzy stworzyli kapitalną atmosferę. Obydwa zespoły chciały grać w piłkę, dlatego było to dobre spotkanie. Zrobiliśmy ważny krok, ale czekają nas następne mecze, w których potrzebujemy osiągnąć odpowiednie wyniki. Wierzę, że ten awans bardzo nam w tym pomoże.

Choć szkoleniowiec daje szanse zmiennikom, to Wisła w Pucharze Polski spisuje się bardzo dobrze. Trzeba jednak pamiętać, że ostatnio grała z zespołami niżej notowanymi - z pierwszej ligi. W poprzedniej rundzie pokonała GKS Tychy, a teraz Widzew. Co ciekawe wszystkie mecze w tej edycji grała na wyjeździe i wygrała je po 3:1. W końcu dla wiślaków bramki zaczęli zdobywać napastnicy.

Napastnicy Wisły w końcu strzelają

- W końcu do zdrowia wrócili Żukow i Savić, mogę ich wstawić do składu, a do tego zwiększają konkurencję. Odmieniliśmy losy meczu w końcówce. Wierzę, że to dla nas ważny krok i dobrze, że to właśnie napastnicy zdobyli bramki - zaznaczał trener Gula. - W ostatnich minutach uratowała nas interwencja Pawła Kieszka. Mówiłem przed meczem, że on jest w formie i to potwierdził.

Łodzianie do końca walczyli o dogrywkę. Mieli sytuację na 2:2, ale świetnie spisał się Kieszek. Trener Janusz Niedźwiedź posłał w pole karne nawet bramkarza, ale skończyło się golem dla Wisły - do pustej bramki kopnął Kliment.

Trenerowi Widzewa podobała się pierwsza połowa

- Widzew grał dobrze zwłaszcza w pierwszej połowie. Życzę tej drużynie wszystkiego najlepszego. Obydwa zespoły grały w piłkę i miały sytuacje. Przekonaliśmy się, że drużyna, która jest w formie i ma plany awansować do ekstraklasy może sprawić kłopoty - przyznał trener Gula.

Szkoleniowiec Widzewa żałował, że nie udało się utrzymać prowadzenia, a potem doprowadzić do dogrywki. - Podobała mi się zwłaszcza pierwsza połowa, ale druga też nie była najgorsza. Prowadziliśmy, mieliśmy okazję do podwyższenia, ale to Wisła wykorzystała nasze pomyłki. Ta walka i determinacja, szczególnie widoczna w końcówce, przyda się moim piłkarzom w niedzielę w Głogowie, bo trudno strzelić tam bramkę [Chrobry stracił u siebie tylko jedną - przyp. red.] - zauważył trener Niedźwiedź. - Rywale pokazali jakość i klasę, co spowodowało, że mimo naszej nieustępliwości zabrakło nam trochę do szczęścia.