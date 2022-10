Trener Wisły po szalonym meczu: To frustrujące. Nie ma prawa się zdarzać!

Piotr Jawor Wisła Kraków

Wisła Kraków był krok od kolejnej wpadki, ale ostatecznie pokonała Puszczę Niepołomice w rzutach karnych i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. - Nie mamy prawa dopuszczać do tego, by w ostatnich minutach w ten sposób tracić bramkę - przyznał po meczu Radosław Sobolewski, trener krakowian.

Zdjęcie Radosław Sobolewski / BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.P / Newspix