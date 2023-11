Trener Wisły ma problem. "Nieszczęśliwy zbieg okoliczności"

Jednym z winowajców porażki był Kacper Duda . 19-letni pomocnik w 30. minucie niepotrzebnie i niebezpiecznie faulował w środkowej strefie boiska, za co obejrzał czerwoną kartkę. To przewinienie okazało się problemem nie tylko w tamtym meczu, ale także w kolejnych.

Duda to bowiem jeden z młodzieżowców, więc w najbliższych spotkaniach trener Sobolewski nie może liczyć, że to on wypełni przepis o obowiązku gry co najmniej jednego młodego zawodnika. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że drugi z młodzieżowców - Jakub Krzyżanowski - rozpoczął z reprezentacją U-17 przygotowania do mistrzostw świata.