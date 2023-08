Totalne zaskoczenie w Wiśle Kraków. Tego odejścia nikt się nie spodziewał

Hiszpan Tachi niespodziewanie opuszcza Wisłę Kraków

To o tyle duża niespodzianka, że Tachi był w poprzedniej rundzie podstawowym zawodnikiem w wielu meczach. Jednak Radosław Sobolewski stawiał na niego na pozycji defensywnego pomocnika, a nie środkowego obrońcy , a to właśnie rola stopera jest naturalną pozycją dla Tachiego.

W ostatnich dniach do Krakowa na testy medyczne przybył z kolei inny pomocnik z Hiszpanii, Marc Carbo. Ostatecznie podpisał on umowę z "Białą Gwiazdą". Jeśli więc to Carbo byłby bliżej składu, niż Tachi, to ten drugi miałby problem z regularną grą w najbliższym czasie.