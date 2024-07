Totalne zaskoczenie. Odszedł z Wisły Kraków. Nagle ogłasza koniec kariery

"To, co teraz piszę, to jedne z najtrudniejszych słów, jakie kiedykolwiek przyszło mi napisać. Dziś, z mieszanką wdzięczności, smutku i satysfakcji, ogłaszam zakończenie mojej kariery piłkarskiej" - to początkowy fragment posta zamieszczonego przez Michała Żyrę na Instagramie.