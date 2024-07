Totalne szaleństwo, Wisła właśnie rozbiła bank. Tego jeszcze nie było

Na razie wiślacy robią to godnie, bo bez większych problemów przeszli pierwszą rundę eliminacji do Ligi Europejskiej. Zmierzyli się w niej z KF Llapi i w Krakowie wygrali 2:0, a w rewanżu 2:1. Teraz poprzeczka idzie jednak w górę, bo kolejnym rywalem jest Rapid Wiedeń .

Gdy do Krakowa przyjeżdżał Real Madryt, AC Parma, czy Barcelona, to obiekt nie był w stanie przyjąć więcej niż kilkanaście tysięcy widzów. Po jego rozbudowie długo rekordowym spotkaniem była potyczka z Liteksem Łowecz, którą w 2011 r. obejrzało 23050 osób .

Co więcej, jeśli tempo sprzedaży zostanie utrzymane, to niewykluczone, że stadion wypełni się do ostatniego miejsca, a to by oznaczało frekwencję powyżej 30 tys. widzów.