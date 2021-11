To nie zawsze jest wyrok. Czy los Wisły był przesądzony?

Michał Białoński Wisła Kraków

- Przykro mi to mówić, ale w tej chwili Wisła to jeden z najsłabszych taktycznie zespołów w Ekstraklasie - powiedział mi po porażce krakowian z Jagiellonią Franz Smuda. To smutne podsumowanie, ale trafia w punkt. Już dziś o godz. 15 omówimy sytuację Wisły po porażce z "Jagą" w programie Jasna strona Białej Gwiazdy.

