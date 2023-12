To może zaskoczyć kibiców Wisły Kraków. Wielki cel coraz bliżej

Zastąpił on Radosława Sobolewskiego, który do dymisji podał się 10 dni temu , po porażce z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza . Niespełna tydzień później Wisła, już po wodzą Jopa, ograła w 1/8 finału Pucharu Polski Stal Rzeszów 4:1, a trzy dni później rozbiła w lidze Górnika Łęczna 4:0.

Wisła trzecia wśród faworytów do awansu do Ekstraklasy

Zadowoleni w końcu mogą być także kibice Wisły, bo dzięki wygranej drużyna wróciła do strefy barażowej. Co prawda krakowian mogą jeszcze wyprzedzić dwa zespoły (mają po jednym spotkaniu rozegranym mniej), ale zmniejszył się także dystans do drugiej pozycji (daje bezpośredni awans), bo do Lechii Gdańsk podopieczni Jopa tracą cztery punkty.