To mógłby być prawdziwy hit. Na ten powrót czekają wszyscy kibice Wisły

Adam Nawałka w przeszłości był już trenerem Wisły Kraków i wielu kibiców z sentymentem wspomina jego pracę. Były selekcjoner reprezentacji pozostaje obecnie bez klubu, a drużyna z Krakowa, na razie grająca jedynie na pierwszoligowych boiskach i walcząca o powrót do PKO Ekstraklasy, również nie ma szkoleniowca, co rodzi pytania o szanse na powrót Nawałki. Prezes Jarosław Królewski mówi wprost: to nic pewnego, ale temat wciąż istnieje.