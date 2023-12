Wisła Kraków nie rezygnuje z walki o powrót do krajowej elity. Droga do PKO Ekstraklasy okazuje się wyboista, ale kierownictwo klubu reaguje na pojawiające się kłopoty na bieżąco. Najnowszy manewr to angaż trenera, który specjalizuje się... w wyrzutach z autu. Nazywa się Thomas Gronnemark i dołączy do zespołu już w tym tygodniu. Uwagę zwraca fakt, że to były współpracownik Juergena Kloppa w Liverpoolu.