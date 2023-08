To dlatego piłkarz opuszcza Wisłę Kraków. "Mocno naciskał"

Wisła Kraków przygotowuje się do piątkowego spotkania z Odrą Opole, ale z zespołem nie ma już Borisa Moltenisa. Obrońca z Martyniki został sprzedany do Austrii Lustenau, a teraz trenera Radosław Sobolewski zdradził powód jego odejścia. Spotkanie Wisła Kraków - Odra Opole w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, stream on-line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.