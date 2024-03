Tego w Wiśle się nie spodziewali. Zaskakujący zwrot akcji

Teraz Wisła wraca jednak do ligowej rywalizacji, a po wczorajszej wygranej Miedzi Legnica ze Stalą Rzeszów spadła na szóste miejsce. Tuż za ekipą Alberta Rude jest Odra Opole (ma tyle samo punktów), co oznacza, że ewentualna porażka wyrzuci krakowian poza strefę barażową . Co więcej, może do tego dojść także w przypadku remisu, bo tyle samo punktów ma Górnik Łęczna , a o jeden mniej Wisła Płock .

- Problemem I ligi jest to, że większość drużyn rozbija akcje. Nie chcą grać w piłkę, tylko próbują wygrywać różnymi środkami. To też jest sposób, ale widzimy, co się z nimi dzieje, gdy trafiają do ekstraklasy. Tam jest inna kultura, gra się szybciej. Musimy się do tego dopasować. Mecz z Widzewem jest dobrym prognostykiem na przyszłość, ale nie może uśpić naszej czujności, bo mamy przed sobą kolejne ważne spotkanie - dodaje większościowy udziałowiec "Białej Gwiazdy".