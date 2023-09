Tego w Wiśle Kraków się nie spodziewali. Zaskakujące wyliczenia

Wisła Kraków bardzo słabo rozpoczęła sezon i przerwę reprezentacyjną spędzi dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli. - Dziewięć na 21 punktów to wynik poniżej naszych oczekiwań - nie kryje Jarosław Królewski, prezes klubu. Mimo to piłkarze trenera Radosława Sobolewskiego ciągle znajdują się wśród głównych kandydatów do walki o awans. Według wyliczeń mają 53,2 proc. szans na zajęcie miejsca dającego występ w barażach oraz blisko 26 proc. na awans.